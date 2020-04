Homem é detido em Santarém após chegar de Manaus e descumprir quarentena

Homem chegou nesta quarta-feira (22) no aeroporto de Santarém (foto) | Reprodução

Um homem que chegou, nesta quarta-feira (22), em Santarém, oeste paraense, em um voo da Azul Linhas Aéreas, vindo de Manaus, no Estado do Amazonas, foi encaminhado à delegacia por ter desrespeitado o período de quarentena e ter ido trabalhar normalmente hoje (23) em um depósito de gás de Santarém.

De acordo com informações do portal O Estado Net, todos os passageiros que chegaram de Manaus nesta quarta-feira, no voo da Azul, assinaram um termo de compromisso para cumprir as medidas de quarentena, como forma de prevenção.

O trabalhador do depósito de gás, no entanto, desrespeitou o termo e foi trabalhar hoje, desobedecendo protocolo nacional do Ministério da Saúde. Por isso, foi conduzido à delegacia por policiais militares.

Segundo a Polícia Civil do Pará, por meio de nota, o homem “chegou ontem da cidade de Manaus e hoje foi trabalhar.” “Ele foi apresentado na delegacia hoje pela Polícia Militar, após descumprir o decreto municipal, quando foi trabalhar em um depósito de gás da cidade”.

“De acordo com o documento, ele deveria, após chegar de viagem, ficar em quarentena. Ele vai assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência e será liberado”, concluiu a Polícia Civil do Pará na nota.

Por: DOL com informações do portal O Estado Net

