Homem é detido suspeito de caçar animais silvestres em Botucatu

Um homem de 44 anos foi preso suspeito de caçar animais silvestres na terça-feira (24), em Botucatu (SP). Segundo informações da Polícia Ambiental, após uma denúncia anônima, os policiais fizeram uma busca na casa do suspeito e encontraram armas, munições e um aparelho celular com fotos de animais mortos. Na geladeira da residência, ele guardava carne de caça congelada e também peixes, que tinham sido pescados em um rio, o que é proibido na época de piracema.

