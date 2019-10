Homem é encontrado degolado nas proximidades de mercado, em Oriximiná

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Civil, dois homens – ainda não identificados – foram presos suspeitos de terem cometido o crime. Além disso, imagem das câmeras de monitoramento – instaladas nas proximidades do local do crime – foram recolhidas pela Polícia para ajudar nas investigações.

(Foto:Reprodução) – Um homem identificado como José Sandro Farias da Silva foi encontrado morto nas proximidades do mercado de carne de Oriximiná. Segundo a Polícia, a vítima levou golpes de faca no pescoço.

You May Also Like