Homem é encontrado enforcado dentro do quarto em Novo Progresso

Vale lembrar que o CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email, chat e Skype 24 horas todos os dias.

(Imagem Ilustrativa) -Um homem [nome não divulgado] de 33 anos foi encontrado enforcado no quarto da casa em que morava, no bairro Tom “Alegria Dois” em Novo Progresso na manhã deste domingo (26). O caso foi registrado como suicídio.

