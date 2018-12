Homem é encontrado morto a facadas em Itaituba, no Pará

Segundo a Polícia, Gleidson de Sousa teria ido à casa do pai, com sinais de embriaguez, horas antes do crime.

Um homem identificado como Gleidson de Sousa foi encontrado morto em um terreno na Vila Macarrão, em Itaituba, no sudoeste do Pará, nesta segunda-feira (3). De acordo com o boletim de ocorrência registrado na delegacia, a vítima apresentava marcas de facadas.

Segundo a Polícia, a vítima teria ido de madrugada na casa do pai, com sinais de embriaguez, pedindo que o levasse até a casa da namorada. O pai teria negado. Gleidson, em seguida, teria saído de bicicleta.

A mãe da vítima, segundo a Polícia, teria escutado o filho dizer que estava sendo procurado por pessoas, mas não soube dizer quais eram e o motivo.

Familiares da vítima não souberam dizer à Polícia se Gleidson tinha envolvimento com crimes ou estava sendo ameaçado.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...