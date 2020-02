Homem é encontrado morto a tiros em seu quarto na Vila dos Cabanos

(Foto:Reprodução) – Corpo foi achado por um vizinho nas primeiras horas da manhã

Weigleson dos Santos Miranda, de 29 anos, foi achado morto na manhã desta quinta-feira (27) no distrito de Vila dos Cabanos, Barcarena, município do nordeste paraense.

Ele foi achado com marcas de tiros no chão do quarto onde dormia. Até o momento, a polícia não sabe o que pode ter motivado os executores a tirarem a vida da vítima, e nem quantos participaram da ação assassina.

O 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM) informou por telefone que foi um irmão de Weigleson o primeiro a ter contato com o corpo, por volta das 6h. Segundo o relato do homem, ele mora fora do Estado e veio visitar a família, aproveitando o feriado de carnaval. Pela manhã, ele foi até a casa na rua Antônio Vinagre para falar com o irmão, como fazia todos os dias, mas ao chegar ao local, percebeu que a porta já estava aberta. Ele entrou na casa e foi até o quarto de Weigleson, que estava todo escuro ainda. No quarto, ele encontrou o irmão deitado no chão e saiu, imaginando que ele estivesse apenas bêbado, já que isso também não era incomum.

Contudo, um tempo depois, quando o irmão já estava na casa da mãe dos dois, um vizinho foi até o local e informou que Weigleson não estava dormindo, como se supunha inicialmente. A luz do dia revelou que o homem estava coberto de sangue, e havia sido morto durante a madrugada.

Quando vizinhos e familiares foram fazer uma inspeção mais cuidadosa, perceberam que o homem tinha marcas de tiros na cabeça e no peito. A porta da frente por onde o irmão havia entrado não estava simplesmente aberta: havia sido arrombada.

Com a chegada da Polícia Civil e da unidade regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, a casa foi isolada, com a cena do crime sendo minuciosamente analisada. Por fim, o corpo de Weigleson foi removido ao laboratório.

A Polícia falou com os parentes de Weigleson, que moravam no arredores, mas ninguém soube dizer o que pode ter levado ao assassinato dele, que morava sozinho no local. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, que é por onde a morte do morador do distrito é investigada.

