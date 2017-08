Homem é encontrado morto a tiros na lateral da BR-163 em Sorriso

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que não havia pulsação. Em seguida, foi constatado os tiros nas costas da vítima. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) já está no local e faz a análise do que poderia ter ocorrido. O caso passa a ser investigado.

O corpo de um homem foi encontrado caído na lateral da rodovia federal, no perímetro urbano, esta manhã. Policiais militares e bombeiros constataram que haviam várias perfurações provenientes de arma de fogo nas costas da vítima. Ele não resistiu e faleceu no local. A identidade dele ainda está sendo confirmada.

You May Also Like