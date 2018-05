Homem é encontrado morto amarrado a poste em Porto Alegre

Departamento de Criminalística e Departamento Médico Legal compareceram no local.

Neste sábado (18), a Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas após a descoberta do corpo de um homem apenas de cuecas e amarrado a um poste na Estrada do Santuário, no bairro Vila Nova, em Porto Alegre.

O Departamento de Criminalística e Departamento Médico Legal compareceram no local e a vítima ainda não foi identificada. Ele poderia sido executado com tiros de fuzil e pistola, noticia o Correio do Povo.

A Zona Sul da Capital gaúcha tem registrado tensão devido à guerra entre facções criminosas.

