Homem é encontrado morto ao lado de garrafa de bebida alcoólica em Alenquer

A suspeita é que o homem tenha tido um infarto fulminante. Corpo foi encontrado em frente a uma residência localizada no bairro Luanda.

Um idoso foi encontrado morto na tarde deste sábado (31) na frente de uma residência localizada no bairro Luanda em Alenquer, no oeste do Pará. De acordo com a polícia, o homem não apresentava sinais de agressões e morreu ao lado de uma garrafa de bebida alcoólica.

De acordo com os moradores da residência, o homem chegou pela manhã com um amigo para beber. Vários populares orientaram o idoso a deixar o local e ir para casa, pois ele já apresentava sinais de embriagues.

Posteriormente o corpo do idoso já foi encontrado sem vida no mesmo local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, assim como a polícia. Até a publicação desta reportagem o corpo do idoso não havia sido identificado.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

31/10/2020 17h04

