Homem é encontrado morto atrás de uma escola em Jacareacanga.

Hoje pela manhã o corpo de José Carlos da Silva Vulgo Meio Kilo de 25 anos.foi encontrado morto atrás da escola Carmen Valente, possivelmente assassinado a pauladas, pelas características que se encontra o corpo.

O local do ocorrido, é onde está sendo construído uma caixa d’água. O Grupo Tático Operacional – GTO está no local, esperando a chegada dos policiais civis, para as primeiras investigações e autorizar a remoção do corpo

Até o momento a policia, não tem informações de quem seria os assassinos, mas a Policia Civil, ao comando do delegado João Milhomen, iniciou as investigações.

