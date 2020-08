Homem é encontrado morto com marcas de facadas em Novo Progresso

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Via WhatsApp) – O corpo de um homem (nome e idade não divulgado), foi encontrado na noite desta sexta-feira (14), nas proximidades da Rua Belém, próximo ao Comercial Ceará Piranha em Novo Progresso O assassinato, segundo informações, ocorreu sem testemunhas, o corpo da vítima foi encontrado por populares que passaram pelo local. Naquele local é de costume pessoas se aglomerarem para tomar cachaça durante dia e noite, a vitima apresentava pelo menos duas perfurações no tórax. A polícia ainda não sabe qual foi a motivação do crime.

You May Also Like