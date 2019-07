Homem é encontrado morto com marcas de tiro em Castelo dos Sonhos- IMAGEM FORTE;

( Foto:Policia) –Um homem de Identificado como Marcio Vicius Ferreira dos Antos , foi encontrado morto com marcas de tiro em Castelo de Sonhos na noite de domingo (15), informou o sub Tenente Cruz. Ele estava no meio da rua no bairro Avenida Industrial, Bairro Jardim Vitória quando foi achado.

Conforme o Sub Tenente, o corpo foi encontrado por volta das 23h00mn e tinha marcas de dois tiros na cabeça.

OCORRÊNCIA: Que por volta das 23:00 h fomos informados por populares que o nacional marcos vinicius Ferreira Santos tinha sido baleado na Av. Industrial, Bairro Jardim Vitória, a Gu se deslocou até o local e constatou a veracidade dos fatos, foi informado ao enfermeiro de Platão, quando o mesmo chegou no local a vítima já tinha vindo a óbito. Foi informado a polícia civil e Funerária para os procedimentos. Está gu fez buscas próximas ao local do fato na tentativa de captura o acusado mas sem êxito.[Por:Sub Tenente Cruz]

A Policia Civil vai investigar crime.

