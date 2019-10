Homem é encontrado morto com tiros no abdômen em área rural de Novo Progresso

Um homem identificado como; “Antonio Nizer de Morais”, foi encontrado morto, na região do km 1027,área rural de Novo Progresso, na noite desta segunda-feira(07), com um tiro no abdômen de espingarda e outra perfuração de bala possivelmente de revolver.

O corpo da vitima foi encontrado perto da residência dentro de um buraco, por familiares por volta das 20 horas desta segunda-feira (07). “A região tem conflitos agrários de grilagem de terra”.

A policia civil esteve no local, o corpo foi encaminhado para necropsia no hospital municipal, onde foi encontrado perfuração a bala e de espingarda, nenhuma cápsula foi encontrada no local. Não há testemunhas. O corpo foi entregue para os familiares e a Polícia Civil vai investigar o caso.

