Homem é encontrado morto com várias perfurações pelo corpo em Parauapebas, no PA

Um homem foi encontrado morto em uma área de mata num morro de Parauapenas, sudeste do Pará na madrugada de sexta-feira (21). De acordo com testemunhas foram ouvidos gritos durante a madrugada mas como local é uma área de difícil acesso ninguém prestou socorro. A polícia encontrou o corpo de Irisvelton Rodrigues da Silva a cerca de 200 metros da sua residência com várias perfurações de faca.

Segundo os peritos, o homem foi encontrado nú com 18 perfurações no corpo. Ainda segundo os moradores, Irisvelton morava no local do crime e teria sido visto fugindo de pessoas armadas durante a noite. Tiros e gritos foram ouvidos por volta das 22h da noite. O corpo do homem foi jogado para área de mata onde foi encontrado.

Por G1 PA — Belém

22/02/2020 12h44

