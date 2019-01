Homem é encontrado morto com vários tiros no assentamento Brasília em Castelo de Sonhos

A vitima foi identificada como Adão Pereira dos Santos e foi encontrado morto no assentamento Brasília em Castelo de Sonhos (Foto:WhatsApp)



As informações Policiais são de que na quarta-feira (02) a vítima Adão Pereira dos Santos, popularmente conhecido como Adãozinho foi encontrado morto próximo de sua motocicleta no assentamento Brasília no distrito de Castelo de Sonhos município de Altamira.

A Guarnição da Policia Militar no local após levantamento de informações foi Identificado como o Autor do crime um indivíduo de nome Valdir que possivelmente teria motivação de Relacionamento amoroso com uma mulher de nome Roberta, e em diligencias foi localizado e Preso o acusado JOÃO BATISTA CHAVIER juntamente com a arma do crime que estava jogada no matagal as margens da vicinal que dar acesso ao assentamento Brasília, ambos foram apresentados na Delegacia Local para o procedimentos legais .

