Homem é encontrado morto dentro de casa em Novo Progresso

Um homem de 35 anos foi encontrado morto dentro da casa onde dormia no bairro Juscelandia ,em Novo Progresso. (Foto:WhatsApp)

Ronilson da Silva Matias, de 35 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (08) , morto em uma residência onde dormia no bairro Juscelandia em Novo Progresso. A possibilidade dele ter sido assassinado na noite de quarta-feira(07).

Ronilson é morador de Castelo de Sonhos, estava dormindo em uma residência no bairro Juscelandia, onde foi encontrado sem vida.

De acordo com informações do enfermeiro Everton do Hospital municipal, ele foi levado por familiares para fazer necropsia, marcas de perfuração de arma branca na região da cabeça, possivelmente de arma branca,disse.

Um Boletim de ocorrência vai ser registrado na delegacia de Policia Civil de Novo Progresso, que vai investigar o caso.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...