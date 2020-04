Homem é encontrado morto dentro de vala em Novo Progresso

A redação do Jornal Folha do Progresso recebeu a foto via WhatsApp,sem muitas informações – (Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

A foto com o corpo de um homem foi recebida nesta sexta-feira (03), mostra ser na região da Cascalheira ,entrada da cidade em Novo Progresso.

De acordo com a informação a Polícia Militar que encontrou o corpo.

Não temos informações se a vítima apresentava marcas de tiros e se foi crime

Aguarde mais informações…

