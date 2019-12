Homem é encontrado morto em Alter do Chão; suspeito do crime está preso em Santarém

Homem é encontrado morto em rua de Alter do Chão — Foto: Reprodução/Redes Sociais

A vítima foi identificada como Renato Silva dos Santos, de 29 anos.

Um homem foi encontrado morto por populares ao lado de um quadriciclo na noite de sábado (14), em uma rua do bairro Jacundá 2, na Vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com informações da polícia, a vítima foi identificada como Renato Silva dos Santos, de 29 anos. Ele foi ferido a pauladas na cabeça.

Segundo a polícia, o suspeito do crime foi identificado ainda na noite do crime em uma residência localizada na vila de Alter do Chão.

A polícia encaminhou o suspeito Ezequiel Matos Silva para Seccional de Polícia Civil de Santarém. Na delegacia, Ezequiel confessou o crime e disse que a vítima tentou levar da residência onde ele estava em Alter, uma criança que ajuda a cuidar, e que por isso reagiu. Ele está à disposição da Justiça.

Por G1 Santarém — PA

15/12/2019 10h04

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...