Homem é encontrado morto em Medicilândia

Ainda não há informações de quem sejam os autores e a motivação do crime

Foto: Polícia Civil – Na madrugada desta segunda-feira (21), um homem foi encontrado morto no município de Medicilândia, sudoeste do Estado. Segundo informações da polícia, Isaias da Silva Oliveira, de 34 anos, foi achado por volta das 4h, na travessa Dom Eurico.

De acordo com relato de moradores repassados para a polícia, foram ouvidos três disparos de arma de fogo no local onde o corpo de Isaias foi encontrado. Ainda não há informações de quem sejam os autores e a motivação do crime.

O caso foi encaminhado para a delegacia do municípío.

Por: Portal ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...