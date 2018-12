Homem é encontrado morto em Monte Alegre; polícia investiga homicídio

Josiel Teles foi visto pela última vez bebendo em um bar próximo de onde o corpo dele foi encontrado

Josiel Teles foi encontrado morto em comunidade na zona rural de Monte Alegre — Foto: Polícia Civil de Monte Alegre/Divulgação

A Polícia Civil de Monte Alegre, no oeste do Pará, está investigando a morte de Josiel Teles da Silva, de 47 anos, que foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (25). O caso aconteceu na comunidade Novo Brasil, localizada na zona rural do município.

Segundos populares, o homem foi visto pela última vez bebendo em um bar na comunidade, por volta das 22h. Depois de beber, Josiel foi dormir em uma barraca que fica atrás do bar.

Pela manhã, o corpo foi encontrado com uma perfuração, possivelmente de faca, no pescoço. O titular da delegacia de Monte Alegre, delegado Almir Alves, informou ao G1 que ainda não sabe a motivação e também não sabe quem cometeu o crime. Testemunhas serão ouvidas.

Por G1 Santarém — Pará

