Homem é encontrado morto em parada de ônibus em Santarém; suspeita é de acidente

Homem foi encontrado morto em parada de ônibus da avenida Mendonça Furtado, em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

As primeiras informações são de que Radson Martins da Silva teria sido atropelado por um veículo ao tentar atravessar a avenida Mendonça Furtado.

Um homem de 47 anos foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (5), em um parada de ônibus na avenida Mendonça Furtado, às proximidades do Fórum de Justiça de Santarém, no oeste do Pará. Radson Martins da Silva apresentava ferimentos pelo corpo, o que levantou a suspeita de que ela tenha sido vítima de acidente de trânsito.

De acordo com pessoas que estavam no local no momento da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Radson costumava consumir bebida alcoólica às proximidades do Mercadão 2000, com certa frequência. Depois caminhava pelas ruas cambaleando. E na tarde de hoje, quando tentava atravessar a avenida Mendonça Furtado teria sido atingido por um veículo.

Ainda de acordo com testemunhas, Radson teria caminhado até a parada de ônibus para se abrigar, mas morreu antes da chegada de ambulância do Samu.

A Polícia Civil foi comunicada para solicitar ao IML a remoção do corpo.

Acidente na Dom Frederico



Carro ficou atravessado na travesa Dom Frederico de Costa após colisão com motocicleta — Foto: Jaderson Moreira/Tv Tapajós

Também na tarde desta segunda-feira, um acidente entre um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida no cruzamento da travessa Dom Frederico Costa com a rua Marcílio Dias.

Os dois veículos seguiam pela Dom Frederico no sentido Jutaí, quando o condutor do carro fez uma conversão à esquerda atingindo a moto. O condutor da moto sofreu escoriações e foi encaminhado para atendimento médico.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...