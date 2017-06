Homem é encontrado morto em via pública no bairro Diamantino em Santarém

A vítima foi encontrada caída na calçada na manhã desta quarta-feira (7). De acordo com informações da PM não havia marcas de violência e aponta para possível morte natural.

Um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado morto em via pública no bairro Diamantino, em Santarém, no oeste do Pará, na manhã desta quarta-feira (7). A vítima estava caída na calçada em um trecho da av. Moaçara. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), não havia marcas de violência, o que aponta para possível morte natural.

Ainda segundo a PM, o homem estava apenas de bermuda e sandálias. Até esta publicação, o homem não havia sido reconhecido pela familia. Moradores disseram que ele é conhecido pelo apelido de “Catatau e Canibal”. O corpo deve ser removido ao Centro de Pericia Cientificas Renato Chaves (CPC) para exame de necropsia, que vai apontar a causa da morte.

Fonte: G1 Samtarém.

