Homem é encontrado morto no garimpo “Esperança IV” em Castelo de Sonhos – polícia apura assassinato

EVANILDO SOUZA (Foto) foi encontrado com três perfuração de arma de fogo. (Foto:Divulgação Policia)

Um homem foi assassinado na manhã dessa sexta-feira (22) no garimpo “Esperança IV” em Castelo de Sonhos distrito de Altamira.

Segundo informações da Polícia , Evanildo Souza foi morto pela manhã e a policia somente foi avisada a tarde. A policia Civil através do IPC Marquezzan com a policia Militar estiveram no local e confirmaram a veracidade dos fatos.

Nenhuma pessoa foi presa ou identificada suspeita de ter cometido o crime. A polícia ainda não sabe a motivação do assassinato, mas abriu uma investigação.

De acordo com a Polícia , o assassinado aconteceu pela manhã e o corpo somente foi encontrado às 15h. Os policiais receberam uma denúncia de que ocorreu um homicídio no garimpo e foram até o local para checar.

