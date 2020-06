Homem é encontrado morto no Icuí

De acordo com a perícia, o corpo foi apenas desovado no local (Foto:Thiago Gomes / O Liberal)

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (01), por volta das 8h30, na rua Paulo Assunção, rodovia Icuí Guajará, próximo ao campo do Dirceusão e Piçarreira, jogado em uma área de matagal, dentro de uma vala.

De acordo com informações de policiais e peritos que estavam no local, a vítima não foi morta lá e o corpo foi apenas desovado nesse endereço. Moradores das proximidades que foram conferir o crime dizem não reconhecer o homem.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para a perícia e remoção do corpo, após vários populares avistarem a vítima morta e acionarem a polícia, que ao constatar o óbito chamou o CPCRC.

De acordo com os peritos, a vítima tem de 30 a 40 anos e tem marcas de arma branca, que não pôde ser descrita com exatidão, em seu corpo. “Há lesões na cabeça, no pescoço, nas pernas, sendo perfuração e contusão. Então, foi arma branca ou mais de uma arma pode ter sido usada”, informou uma das peritas que integra a equipe do CPC. De acordo com ela, em uma primeira perícia do corpo, não foram constatadas perfurações de tiro. “É provável que um dos fatores que influenciaram para a morte foi a pancada na cabeça, mas existem outros indícios que precisam ser constatados pela medicina legal”, disse.

A Polícia Militar (PM) e a Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil também estiveram na área. Quando o serviço de perícia foi finalizado, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela DH.

Por:Redação Integrada

