HOMEM É ENCONTRADO MORTO PRÓXIMO A BR-163, ENTRE VILA ISOL E NOVO PROGRESSO

Corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã de domingo (04), as margem da BR 163 cerca de 1000 KM, Entre VILA ISOL E NOVO PROGRESSO. O corpo foi encontrado por um senhor de nome JOSÉ LIMBERG que é morador de uma fazenda localizada próximo ao local da ”desova”, que junto do corpo havia uma mochila com algumas roupas e uma carteira porta cédulas vazia. Até o momento o corpo ainda não foi identificado e aparenta ser de um jovem de aproximadamente 30 anos de idade e se encontrava com vários cortes de facão pelo corpo inclusive mão foi decepada . Nenhum documento que pudesse identificar o corpo.

A Polícia Militar e Civil estiveram no local realizando os primeiros levantamentos, em seguida o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo.

O caso será investigado pela as autoridades competentes.

Fonte: Breno Reis

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...