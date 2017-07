Homem é engolido por cobra e filma a aterrorizante experiência

Paul Rosolie, um naturalista americano, usou uma roupa protetora e cobriu-se com sangue de porco para tentar convencer uma anaconda de que ele seria sua próxima refeição. Depois que ela pareceu desinteressada, ele a provocou para fazer com que ela se defendesse.

O momento foi filmado para um programa chamado “Eaten Alive” do Discovery Channel.

Rosolie estava tão confiante no design da roupa que ele estava mais preocupado com a segurança da cobra do que sua própria. “Eu não queria causar stress demais à cobra. Queria ter certeza de que a roupa seria suave e não machucaria a cobra”, disse Rosolie. “Eu realmente não tive medo. Nós testamos essa roupa e trabalhamos com especialistas, então sabíamos que eu estaria a salvo.”

Em meio a uma reação de ativistas de direitos animais que acreditam que a anaconda foi torturada ao ser forçada a comer Rosolie, um homem muito maior do que sua presa habitual, ele respondeu que a cobra estava ilesa e que o experimento foi projetado para arrecadar dinheiro para salvar a habitat do animal.



“Eu queria fazer algo que impressionaria as pessoas”, disse Rosolie ao New York Post. “O que estou tentando fazer com isso é trazer um grande grupo de pessoas que não saberiam necessariamente o que está acontecendo na Amazônia.”

“Uma vez que as pessoas vêem o show, são elas que se tornam apoiantes”, disse ele. “É uma pequena dissonância legal – todos estão contra mim, mas eu sou o cara que esteve lá na selva tentando proteger essas coisas”.

Rosolie, que é nativo de Nova Jersey e que visitou pela primeira vez a Amazônia aos 18 anos, passou 60 dias caminhando pela floresta tropical no Peru com uma equipe de cerca de uma dúzia de pessoas à procura da anaconda certa para participar da atividade.

No processo, a equipe também iniciou o primeiro estudo científico de anacondas na natureza, anotando o peso, comprimento e sexo de cada cobra que encontraram. Eles também levaram amostras de sua pele para testar o mercúrio, um subproduto da indústria de mineração de ouro que está invadindo o habitat da criatura. Segundo os criadores do show, o objetivo é promover uma arrecadação de fundos para salvar o habitat da cobra.

Confira abaixo a experiência:

Fonte: Daily Mail

