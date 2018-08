Homem é esfaqueado dentro de bar em Novo Progresso

Um homem de [nome e idade não divulgado] ficou gravemente ferido na tarde desta segunda-feira(30) após ser esfaqueado dentro de um bar no Peixotinho em Novo Progresso. (Fotos WhatsApp-Jornal Folha do Progresso)

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levada à Unidade de Emergência do Hospital Municipal. Hospital informou que ela está em observação e o estado de saúde é estável.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 16h30mn no Peixotinho bairro Santa Luzia; os policiais encontraram o homem gravemente ferido caído próximo à Rua frente ao bar.

O dono do bar contou à polícia que a vítima consumia bebida alcoólica no local, quando chegou uma pessoa e o esfaqueou. O Sujeito sacou uma faca e partiu pra cima do homem. Os golpes atingiram o abdômen, as pernas, as mãos e os braços dele.

Conforme ha informação o homem ofendeu uma mulher o filho revidou e esfaqueou a vitima pra defender a mãe, e saiu do bar em rumo ignorado.

A policia esteve no local e recolheu informações de populares e dono do estabelecimento. Por causa da gravidade dos ferimentos, a polícia não conseguiu muitos detalhes sobre a identidade do suspeito e o motivo das agressões.

