Homem é esfaqueado no abdômen dentro de restaurante no Bairro Sta. Luzia

Uma discussão terminou com um homem esfaqueado dentro de um restaurante no bairro Santa Luzia em Novo Progresso. Segundo informações, a vítima, que não foi identificada por não portar nenhum documento pessoal, foi ferida no abdomem com um golpe de faca. O crime aconteceu na tarde deste domingo (15) e os motivos ainda não foram esclarecidos.

O agressor puxou uma faca e desferiu o golpe na vítima. Depois, fugiu rapidamente do local, tomando rumo ignorado.

A vítima foi encontrada socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Municipal onde recebeu atendimento médico.

Policiais Militares fizeram buscas, mas não localizaram o agressor. O crime deve ser investigado pela Polícia Civil.

