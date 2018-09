Homem é espancado após esfaquear vigilante em Santarém

Lino Janael Valente, de 46 anos, foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Pronto Socorro Municipal

(Foto: Américo Feitosa/Arquivo pessoal) – A revolta tomou conta de moradores de Santarém, no oeste paraense. José de Sousa, de 34 anos, foi capturado e espancado logo após esfaquear Lino Janael Valente, de 46 anos, na madrugada desta sexta-feira (14), na Praça Tiradentes, no bairro da Aldeia. A vítima, que trabalhava como vigilante, chegou a ser encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Testemunhas viram o momento em que a confusão teve início e conseguiram capturar o acusado. José de Sousa, que alegou ter sofrido diversas lesões causadas pela ira popular, também recebeu atendimento médico. José de Sousa também passou por exames e, após ser liberado, foi apresentado na 16ª Seccional de Polícia Civil.

Em depoimento, o acusado relatou que foi assaltado por dois homens momentos antes de cometer o crime. Pouco depois, ele se armou com uma faca, avistou a vítima e o atacou.



Por: Portal ORM 14 de Setembro de 2018 às 21:25

