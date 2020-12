Homem é espancado até a morte na frente de casa em Parauapebas

Eliaquim Barbosa Lima, de 47 anos, foi socorrido mas já estava morto quando chegou no Hospital Geral do município – (Foto:Reprodução)

Um homem morreu após ser brutalmente espancado na noite deste domingo (6), na cidade de Parauapebas, no sudeste paraense. Eliaquim Barbosa Lima, de 47 anos, chegou a ser socorrido por populares, mas já estava morto quando deu entrada no Hospital Geral de Parauapebas. O crime ocorreu nas proximidades da casa onde a vítima vivia, no bairro Bom Jesus.

Ao portal Correio de Carajás, o delegado Élcio de Deus, diretor da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, explica que a vítima teria se envolvido em uma briga durante uma festa em que participava. Para fugir da confusão, a vítima deixou o local, mas foi alcançada pelos agressores.Não se sabe quantas pessoas estão envolvidas no crime. Ninguém foi identificado ou preso até o momento. Também não há informações sobre o que teria motivado a discussão entre a vítima e os assassinos.Eliaquim sofreu diversos golpes na região da cabeça e apresentou uma perfuração por arma branca no braço. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML).

Por:Redação Integrada

