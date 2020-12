Homem é espancado até a morte na frente de casa em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Eliaquim sofreu diversos golpes na região da cabeça e apresentou uma perfuração por arma branca no braço. O corpo foi encaminhado para exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML).

Um homem morreu após ser brutalmente espancado na noite deste domingo (6), na cidade de Parauapebas, no sudeste paraense. Eliaquim Barbosa Lima, de 47 anos, chegou a ser socorrido por populares, mas já estava morto quando deu entrada no Hospital Geral de Parauapebas. O crime ocorreu nas proximidades da casa onde a vítima vivia, no bairro Bom Jesus.

Eliaquim Barbosa Lima, de 47 anos, foi socorrido mas já estava morto quando chegou no Hospital Geral do município.

