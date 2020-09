Homem é executado com 3 tiros na cabeça em Uruará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vítima, Romário Fernandes de Araújo, residente da cidade de Altamira, foi executado com 3 tiros na cabeça, indo a óbito no local do crime. A Guarnição de Serviço (GU) da PM foi acionada por populares e apurou que a vítima seria de uma facção criminosa de Altamira.

(Foto:Reprodução) – Um homem foi morto a tiros na madrugada de segunda-feira(21) no município de Uruará, oeste do Pará. Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 03h10 na Avenida Tapajós.

You May Also Like