Homem é executado com bebê no colo no meio da rua- Imagens muito fortes!

(Foto:reprodução) – Um vídeo chocante mostra o exato momento em que um homem é executado na frente de uma mulher e um bebê.

As imagens, gravadas por meio de um circuito de segurança de um condomínio por volta das 14h30 da segunda-feira (07), mostram que o atirador fica escondido ao lado de outro rapaz que está a bordo de uma motocicleta.

Quando a vítima passa, o suspeito corre, o aborda e atira diversas vezes contra sua cabeça. A criança cai no asfalto, mas é logo socorrida pela mulher que estava com o homem.

O homem que aparece em um vídeo sendo morto enquanto segurava um bebê no colo é Rodrigo Lima Bonadia dos Santos. Ele era acusado de matar uma policial militar em 2015 dentro de um posto de saúde no bairro de Pituaçu, em Salvador.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

terça-feira, 15/10/2019, 11:32 – Atualizado em 15/10/2019, 11:46 – Autor: Com informações de Vitória da Conquista Notícias

