Homem é executado na porta de casa, em Pacajá

José Manoel Silva Vale foi executado com disparos de arma de fogo, na noite desta quarta-feira (6), na rua Santos Dumont, bairro Olimpinho, no município de Pacajá, sudeste paraense. De acordo com informações da Polícia Civil, os autores do crime ainda não foram identificados, e a motivação continua sendo investigada.

Segundo a polícia, por volta das 19h de quarta, José Manoel estava em na parte de fora de sua residência, conversando pelo celular, quando dois homens que utilizavam máscaras chegaram no local, em uma motocicleta modelo Bros, cor preta, sem capacetes, e se aproximaram da vítima.

Um deles teria sacado uma arma de fogo e disparado várias vezes contra a vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a socorrer a vítima com vida e a levou para o Hospital Municipal de Pacajá, porém, devido à gravidade dos ferimentos, José não resistiu e morreu no local.

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

