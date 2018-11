Homem é feito refém dentro do Hotel Sagres e suspeitos são baleados

Assalto com refém dentro do Hotel Sagres, em Belém. (Foto: Reprodução)

Um homem foi feito refém dentro do estacionamento do Hotel Sagres, localizado na avenida José Malcher, no bairro de São Brás, em Belém, no final da manhã desta terça-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, dois homens estavam praticando roubo às proximidades do hotel, quando foram surpreendidos por outro homem não identificado, que passou pelo local e realizou disparos contra os assaltantes.

Um dos assaltantes foi atingido de raspão no braço e o comparsa também foi baleado, mas fugiu do local. Sem saída, Wilhames Junior de Azevedo, 25 anos, entrou no estacionamento do hotel e fez uma pessoa refém.

A Polícia Militar, por meio do Comando de Missões Especiais e do 2º batalhão, chegou ao local e negociou a liberação do refém e a rendição do criminoso.

Wilhames foi levado para atendimento médico no PSM da 14 de Março e depois foi apresentado na Seccional de São Brás, junto com seu armamento, um revólver calibre 38 com três munições intactas.

O comparsa continua foragido. Viaturas da Polícia Militar fazem incursões na área para tentar localizar o segundo criminoso.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...