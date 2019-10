Homem é flagrado com 400 mil euros na mala, no Aeroporto do Recife

Taxista alegou que não sabia o que havia na bagagem e que receberia R$ 1 mil para entregá-la em Salvador. Segundo a PF, foi a maior apreensão de euros feita nesse aeroporto.

Cerca de R$ 1,7 milhão em euros estava escondido na mala de um taxista paraense preso no Recife — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Um homem, de 41 anos, foi autuado em flagrante ao desembarcar com 400 mil euros no Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre, na Zona Sul do Recife. Com a cotação desta quarta-feira (30), em que um euro valia R$ 4,46, o valor apreendido equivale a aproximadamente R$ 1,78 milhão. A apreensão foi a maior já feita de euros nesse aeroporto, segundo a Polícia Federal.

Ao ser abordado pelos policiais federais, ele disse não saber o que havia na mala e afirmou que receberia R$ 1 mil pelo transporte da bagagem. O homem foi identificado como um taxista, morador de Belém. Ele embarcou no Pará, com destino ao estado da Bahia, fazendo conexão em Pernambuco.

Uma fiscalização de rotina separou a mala do taxista para verificação no domingo (27). Ao passá-la pelo raio-X, foi constatada a presença de materiais suspeitos escondidos em meio a sapatos e roupas. O homem foi chamado para um entrevista e, nervoso, ele disse aos policiais federais que não sabia o conteúdo da bagagem.

O dinheiro estava dividido em notas de 50, 100, 200 e 500 euros, segundo a PF. Em depoimento, o taxista disse que recebeu orientação de outra pessoa para entregar o montante no Aeroporto de Salvador, na Bahia. Pelo serviço de transporte, o homem disse que receberia R$ 1 mil.

Ainda segundo a PF, as investigações continuam para identificar os reais donos do dinheiro, sua origem e destinação. Autuado em flagrante, o homem foi encaminhado à audiência de custódia e liberado para responder ao processo em liberdade, ficando à disposição da Justiça Federal de Pernambuco.

Outras apreensões no aeroporto

Essa é a 10ª apreensão no Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freyre neste ano, segundo a PF. Desde o dia 1º de janeiro, 11 pessoas foram presas, sendo cinco homens e seis mulheres.

No sábado (26), um venezuelano foi preso ao tentar embarcar com 69 cápsulas de cocaína no estômago. Após expelir o entorpecente, o peso bruto totalizou 930 gramas. Aos policiais, o homem relatou que o destino final da droga seria Paris, na França, e que teria sido aliciado por colombianos.

