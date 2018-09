Homem é flagrado com armamentos pesados em Santa Maria do Pará

Na prisão, a Polícia apreendeu arma ponto 40 com treze munições e um fuzil ponto 22 com 74 munições.

Um homem foi preso nesta terça-feira (18) com armamentos pesados em Santa Maria do Pará, nordeste do Pará.

Policiais da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) encontraram as armas na casa do suspeito no centro da cidade. Foram apreendidos um armamento ponto 40 com treze munições e um fuzil ponto 22 com 74 munições.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido para a sede da Denarc em Belém, onde foi autuado.

Por: G1

