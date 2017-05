Homem é flagrado em ônibus com carga ilegal de 90 kg de camarão e caranguejos vivos no Pará

Suspeito havia dito na rodoviária que material era “ração de cachorro” para driblar fiscalização.

Policiais Rodoviários Federais do Pará apreenderam cerca de 90 kg de camarão e 88 caranguejos vivos que estavam sendo transportados irregularmente na BR-010. O flagrante foi feito em um ônibus que trafegava quilômetro 229 da via, perto do município de Ipixuna do Pará. Quando abordaram o veículo, os policiais descobriram que um dos passageiros transportava a mercadoria sem a documentação necessária.

O camarão salgado e os caranguejos vivos estavam em quatro caixas de papelão lacradas com fita crepe, o que desobedece as normas da vigilância sanitária com relação ao transporte de alimentos. Além dos problemas de acondicionamento, o produto não tinha nota fiscal. Por conta do crime tributário, a carga avaliada em R$ 3 mil foi apreendida e encaminhada para a sede da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará em Ipixuna do Pará.

Segundo a PRF, a carga pertencia a um homem de 69 anos. Ele disse aos policiais que embarcou no terminal rodoviário de Belém, onde informou para a empresa de ônibus que a carga era ração de cachorro. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito disse que comprou o camarão e os caranguejos no mercado do Ver-o-peso para revender em Imperatriz, no Maranhão. A carga estava avaliada em R$ 3 mil.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...