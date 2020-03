Homem é flagrado se masturbando na Orla do Lago em Novo Progresso

Sem pudor homem não se intimidou com o horário e local (Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

Um homem foi flagrado por uma estudante , na manhã desta segunda-feira, 16, em uma barraca na Orla do Lago se masturbando.

3, que não postaremos em respeito ao leitor, o homem está em uma barraca se masturbando em plena manhã. Segundo a estudante ele esta lá frequentemente cometendo o ato. O caso chama atenção das autoridades , o local próximo de escola, o ônibus chega cedo e os alunos tem que deparar com esta cena

A estudante pede ajuda da polícia para procura o homem para tomar as medidas cabíveis.

