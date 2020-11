Homem é flagrado vendendo drogas em hotel de Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem foi preso suspeito de vender drogas no município de Itaituba,sudoeste do Pará, nesta segunda-feira (2). Com ele foram apreendidos nove papelotes de crack, 15 gramas da mesma substância e R$ 250.

