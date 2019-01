Homem é golpeado várias vezes por faca em danceteria de Castelo de Sonhos

Foto:Reprodução – “O piso estava muito ensaguentado eles não limparam e as pessoas dançavam por cima do sangue enquanto a vítima passava mal no posto de Saúde”, disse um morador que presenciou a cena.

Um homem foi vitima de diversos golpes de faca na madrugada desse sábado 26/01 em uma danceteria que fica localizado na paralela da BR-163 em Castelo de Sonhos.

Segundo informações da Polícia Militar o local estava muito escuro e não havia nenhum tipo de segurança e a organização da festa não comunicou a guarnição da PM que só ficou sabendo do fato através de aviso dos profissionais do posto de Saúde.

“O piso estava muito ensaguentado eles não limparam e as pessoas dançavam por cima do sangue enquanto a vítima passava mal no posto de Saúde”, disse um morador que presenciou a cena.

Chão ensanguentado

Diante dos fatos a Policia Militar no comando do Subtenente Cruz fechou a festa por falta de segurança no local. O golpeador não foi identificado, a Policia investiga o caso.

