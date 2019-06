Homem é interceptado com três tiros na cabeça em rua de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As policias civil e militar estão no local.

Um homem de 27 anos foi atirado na manhã desta sexta-feira (07) no bairro Jardim Planalto, Zona Central da cidade de Novo Progresso. Ele foi atingido por três disparos na cabeça. A suspeita é que ele tenha sido vítima de uma emboscada armada. O crime ocorreu por volta das 09h20mn na rua do Cachimbo em frente Romanini Pizaria.

You May Also Like