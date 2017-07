Homem é lançado pelo parabrisa traseiro de carro após colisão e sobrevive

O motorista e uma mulher que também estava no banco traseiro sobreviveram ao acidente

Uma cena absolutamente impressionante. Um passageiro, que não usava cinto de segurança, foi arremessado pelo parabrisa traseiro do carro em que estava. O veículo colidiu com um grade de proteção em rodovia em Chongqing (China).

Por “milagre”, apesar do voo, o homem sobreviveu ao acidente. O motorista e uma mulher que também estava no banco traseiro, mas usava cinto de segurança, sobreviveram ao acidente. O homem que “voou” para fora do veículo teve várias fraturas, de acordo com o “Daily Mail”.

Na China, o uso de cinto de segurança por todos os ocupantes de veículos é obrigatório desde 2004.

Veja o momento do acidente:

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...