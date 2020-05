Homem é levado à delegacia após arremessar cachorro por cima de muro em Placas; veja o vídeo

Agressor confesso o crime e responderá por maus-tratos (Foto:Reprodução)

Um homem que foi gravado arremessando um cachorro por cima de um muro de uma residência no município de Placas Baixo Amazonas Paraense, foi identificado e responderá por maus tratos ao animal.

As imagens ganharam repercussão nas redes sociais nesse final de semana, o que levou uma operação das policias civil e militar a encontrar o agressor. Identificado como Rafael Lambert Cavalheri, de 30 anos, ele confessou o crime.

As imagens que mostram o cachorro sendo arremessado foram gravadas na última sexta-feira (22). Durante uma confraternização entre amigos (conduta desaconselhável pelas autoridades sanitárias por causa da pandemia do novo coronavírus), Rafael se deixou gravar por um amigo agarrando o cão pela pele e o arremessando o animal por cima do muro que margeia o quintal. O cão é lançado por uma altura de mais de três metros, enquanto algumas pessoas gritam e outras dão risadas.

Com base nas imagens que mostram uma clara conduta de maus tratos, a 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) recebeu uma denúncia anônima e conseguiu identificar a casa onde o crime teria acontecido. Rafael foi detido e levado à delegacia para prestar depoimento, e lá ele confessou que tinha arremessado o cão. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado em seguida para responder pelo crime de maus-tratos.

Wellington Santos, da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Ordem do Advogados do Brail (OAB – Seção Pará) disse que o órgão está elaborando uma representação no Ministério Público de Rurópolis para que sem tomem providências neste caso.

Nesta segunda-feira (25), por meio de nota, a Prefeitura de Placas disse que as cenas do vídeo são lamentáveis e que o cachorro, e que não sofreu nenhum trauma físico, foi resgatado pela prefeitura e está sob cuidados de um médico veterinário.

