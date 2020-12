Homem é ‘linchado’ por moradores após esfaquear companheira em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O G1 também solicitou nota atualizada do estado de saúde da vítima, mas a assessoria do hospital não foi autorizada pela família a dar informações sobre a paciente.

À produção de jornalismo da TV Tapajós, o Núcleo Integrado de Operação (Niop) confirmou as informações. Ao G1, o Samu confirmou o atendimento da vítima ferida com arma branca e disse que o estado de saúde da paciente é estável.

De acordo com populares, a mulher foi esfaqueada pelo homem e conseguiu pedir socorro a moradores. Revoltados com o caso, populares agrediram o homem. A polícia foi acionada para atender a ocorrência.

Um homem foi linchado por moradores de Santarém, no oeste do Pará, após esfaquear a companheira na manhã desta quinta-feira (3). O caso aconteceu no bairro Maracanã e a mulher de 22 anos foi levada ao hospital em estado grave.

