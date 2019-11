Homem é ‘linchado’ por populares após ser pego dentro de um veículo; suspeita é que seria uma tentativa de furto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com moradores, o jovem já é ‘conhecido’ por entrar em veículos para furtar objetos. No momento da ação, o jovem estava no interior de um carro quebrando o painel.

Um jovem foi ‘linchado’ por populares após ter sido flagrado dentro de um veículo no bairro Santana em Santarém, oeste do Pará. O caso aconteceu neste domingo (24) na rua Santos Drumond, próximo à Dom Frederico Costa.

