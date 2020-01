Homem é morto a facada na porta de casa – Acusado se entrega para policia em Novo Progresso

O suspeito de matar homem a facada se entregou na Polícia Civil(Foto:Divulgação)

Crime aconteceu na manhã deste domingo (12) e foi registrado como homicídio qualificado.

Na manhã deste domingo (12), um homem , identificado como Antônio Farias Pereira Popular Parazinho de 73 anos, foi encontrado morto em frente a sua casa com perfuração de faca no peito da vitima.

O Crime aconteceu na porta do quarto onde Parazinho morava no bairro Santa Luzia, aos fundos da D”Gold Metais em Novo Progresso.

A Policia fez buscas e não encontrou o acusado.

A informação que nesta segunda-feira (12), o acusado de ter assassinado a vitima, se apresentou na delegacia de Polícia Civil e confessou o crime. Josimar da Silva,disse para policia que a vitima teria tentado envenena-lo por diversas vezes, alegou legitima defesa e foi solto.

