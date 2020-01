Homem é morto a facada por ex-colega de trabalho

A vítima levou uma facada no peito. | (Foto:Reprodução)

Um homem foi morto com uma facada no peito na manhã de segunda-feira (20), em um terminal de ônibus de Santo André, na Grande São Paulo. Casado e pai de um filho pequeno, o auxiliar de limpeza tinha 37 anos.

Ele saia de um shopping center, local onde trabalhava no período noturno. No caminho para o terminal de ônibus, a vítima encontrou uma colega de trabalho, que também atuava no mesmo local como auxiliar de limpeza.

A mulher estava acompanhada de um ex-namorado, com quem discutia. Ao longo do caminho ela passou a ser agredida. Já perto do terminal de ônibus, a vítima tentou ajudar a colega de trabalho.

A mulher conseguiu se esconder em um banheiro. O auxiliar de limpeza foi surpreendido com uma facada. O agressor tirou a arma de uma mochila e enfiou no peito da vítima. A agressão ocorreu em um momento de grande movimentação no terminal de ônibus, na frente de diversas testemunhas.

O agressor, um auxiliar de serviços gerais de 48 anos, foi preso em flagrante. Ele já havia trabalhado no mesmo shopping, onde conheceu a vítima e a mulher com quem teve um relacionamento de poucos meses, segundo a polícia.

Policiais militares que estavam a poucos metros do local na hora da agressão encontraram o homem caído no chão e o suspeito em pé, segurando a faca, que foi apreendida. O Samu e uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros socorreram à vítima.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, o homem foi encaminhado ao Hospital Mário Covas, mas não resistiu aos ferimentos. Foi solicitada perícia ao IML (Instituto Médico Legal). O suspeito foi detido e encaminhado ao 1º DP de Santo André, onde o caso foi registrado como homicídio.

