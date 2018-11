Homem é morto a facadas em casa por enteado de 16 anos em Alta Floresta

Fonte: Olhar Direto Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente foi detido após cometer o crime. Durante a madrugada o garoto pegou uma faca, foi até o quarto de sua mãe e desferiu um golpe no abdômen da vítima.

Um homem de 25 anos, identificado como Emerson Algarte Lopes, foi assassinado a facadas na madrugada desta segunda-feira (5), por um adolescente de 16 anos, seu enteado, no município de Alta Floresta (a 791 km de Cuiabá). A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

