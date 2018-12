Homem é morto a facadas em Jacareacanga

(Foto:Reprodução)- Vítima conseguiu dirigir até o hospital mas morreu após dar entrada.

Homem era proprietário de uma fábrica de canoas voadeiras.

Na manhã do último domingo (03/12/2018), um homicídio foi registrado no município de Jacareacanga. As informações são poucas, moradores dizem que o autor do crime atacou o carro que passava e, sem falar nada, deferiu uma facada no peito do condutor, sem motivo aparente.

De acordo com informações apuradas, após levar a facada o condutor ainda conseguiu dirigir até o hospital municipal para receber atendimento e chegou com vida, porém, após dar entrada não resistiu e morreu.

O nome da vítima não foi informado, sabe-se apenas que ele era dono de uma fábrica de Canoas voadeiras de alumínio localizada próximo a ponte do Sonrisal, no centro de Jacareacanga.

O acusado de cometer o crime seria um usuário de drogas conhecido como Negueba.

Fonte: Portal Giro

